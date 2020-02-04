Павлюченкова не сыграет за сборную России в Кубке Федерации

Павлюченкова не сыграет за сборную России в Кубке Федерации

04.02.2020, 16:06, Новости дня

Анастасия Павлюченкова, которая занимает 33-е место в рейтинг-листе WTA, не будет выступать за национальную сборную РФ в матче Кубка Федерации против команды Румынии и пропустит турнир Женской теннисной ассоциации в Санкт-Петербурге.

Павлюченкова, которая лучше других россиянок выступила на недавнем Открытом чемпионате Австралии, хочет лучше подготовиться к другим стартам в календаре WTA, и поэтому не будет играть за сборную страны в румынском Клуж-Напоке 7-8 февраля.

В состав национальной команды РФ вошли первая ракетка страны Екатерина Александрова (28-е место в классификации WTA), Вероника Кудерметова (38-е), чемпионка двух турниров "Большого шлема" Светлана Кузнецова (49-е) и Анна Калинская (95-е).

Источник: Вести



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