Путин образно ответил на вопрос, можно ли достать ПООПы из стандартов

Президент Владимир Путин одним из своих ответов рассмешил общественников на встрече в Череповце. Причиной такой реакции стала фонетическая игра.

Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался президенту на примерные образовательные программы (ПООПы), которые сейчас рассматриваются как стандарты.

"Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?" — спросил он Путина.

"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать", — ответил президент, чем вызвал в зале бурную реакцию, сообщает РИА Новости.

Глава государства заверил, что эти программы носят исключительно рекомендательный характер.

4 февраля Владимир Путин находится в Вологодской области. Там прошла его встреча с представителями общественности, которую транслировал телеканал "Россия 24".

На встрече поднимались многие актуальные вопросы последнего времени, прежде всего, поправки в Конституцию.

Источник: Вести

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Последнее: Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно сказаться на процессе обучения. «Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?», – обратился он к президенту России. «Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный […]