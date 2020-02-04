Мигранты перевели на Украину около $12 млрд в 2019 году

Мигранты перевели на Украину около $12 млрд в 2019 году

04.02.2020, 16:06, Новости дня

Трудовые мигранты из Украины перевели на родину $12 млрд в 2019 году, что благоприятно сказалось на валютном рынке, передает Национальный банк Украины.

Ранее в Минсоцполитики Украины заявили, что на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн граждан, в отдельный период эта цифра увеличивается до 7-9 млн человек.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", — сообщили в Нацбанке.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук заявлял, что по итогам 2018 года работающие за границей украинцы перечислили на родину более $11 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал граждан страны возвращаться на родину из-за границы.

Источник: Вести



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