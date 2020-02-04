Мнение: ОТР: «Россия — страна с больной самооценкой». О русском нацдостоинстве

Ну что, продолжаем смотреть интересные диалоги на канале ОТР с участием вашего покорного слуги. Сегодня — новый выпуск (эфир был в прошлую пятницу), на очень интересную и, по ощущениям, крайне болезненную тему для почти всех слушателей: что есть чувство собственного достоинства в России. И собеседник у меня был крайне интересный и толковый — поп, отец Михаил. Мы с ним пообщались до и после в кулуарах, поп оказался… физтеховец! Натурально закончил МФТИ, а «пришел к богу» в 90е. «Сейчас, — сказал он с легкой печалью, — почти все мои однокурсники за границей работают».

А по ссылке в конце можно не просто прочитать, но и посмотреть всю беседу (50 минут) целиком.

Отрывки:

«Что такое личное достоинство? Вот у нас смирение». Как формировалось это чувство в нашей стране? Вот хочу я это понять.

Алексей Рощин: Чтобы понять, что такое чувство собственного достоинства, попробуем пойти от противного. Давайте, наоборот, рассмотрим, а что такое человек без достоинства, что такое человек недостойный.

Вот кого мы называем человеком недостойным? Как правило, как ни странно, недостойный человек – это синоним человека, который способен на все. Когда мы говорим: «Это негодяй, он способен на все», – то как раз он недостойный человек. Это означает, что у этого человека нет тормозов, то есть его внутренних тормозов. Если ему будет выгодно — или если на него как следует надавят или пригрозят — то он и предаст, он и убьет, он и продастся сам, он сделает все что угодно; него нет этого внутреннего стержня. Еще это называется «человек сломанный» – человек без достоинства.

И одновременно, человек с достоинством – как это ни покажется странным, это не тот человек, который все может, который готов ходить по воде или прыгать с девятиметровой скалы, как у нас тут делали тренинги в АП, и так далее. Нет, это не о том, кто что может, а о том, кто что не может. То есть человек с достоинством – это человек, который что-то — по собственному своему мнению о себе — делать не будет никогда. То есть у него есть…

Петр Кузнецов: Принципиальность?

Алексей Рощин: У него есть внутренние ограничения, внутренние принципы. И он сам себя уважает именно за то, что вот у него есть эти самые принципы. Ведь что такое сломанный человек? Это когда мы человека с чувством собственного достоинства заставляем делать то, что он сам считает для себя недостойным, делать ПОДЛОСТЬ — с его собственной (не Вашей!) точки зрения. Так вот если заставить удается — тут человек и ломается. Причем, что особенно печально, это почти всегда необратимо. Человека легко сломать и почти невозможно обратно «починить».

А теперь давайте повернем этот вопрос и посмотрим, а что такое, собственно говоря, человек недостойный, которого мы только что описали, который способен на все, который под давлением кого угодно продаст, который за какие-то блага на что угодно согласится и будет делать все что скажут. Мы увидим, что для многих из нас это… идеальный подчиненный!

Понимаете, в чем дело? К сожалению, у нас Россия – только географически страна горизонтальная, плоская; а структурно, социально наша страна очень (и это стало еще более ярко выражено в последние двадцать лет) вертикальная, она у нас вся пронизана вертикалями, иерархиями. И есть известная фраза: «Я – начальник, ты – дурак. Ты – начальник, я – дурак». Что считается вполне нормальной «рабочей схемой».

В вертикальной системе чувство собственного достоинства как бы лишнее, оно мешает. Такие люди неудобны. Таких людей стараются из этой самой вертикальной иерархии так или иначе как-то выбросить — потому что они упираются, у них есть собственное мнение, они говорят: «Это я буду делать, а вот это я делать не буду. Вы делаете приписки, а я не буду делать приписки. Вы лжете людям, а я не буду лгать людям», – и так далее. То есть у них есть свои принципы. Такие люди в нашей стране, получается, никому особо на самом деле не нужны, они только все портят. И даже получается так, что в нашем обществе даже сложилась такая культура как бы неприятия людей с достоинством.

Вспомните школьные годы, студенческие годы. О человеке, который что-то заявляет о себе, о нем говорят: «Он слишком многое о себе понимает. Он какой-то негибкий. Возьми свое «Я» и сунь его себе в карман», – и прочее в том же духе.

…

Алексей Рощин: Я бы сказал на основании своих исследований. Я проводил массу фокус-групп и в городах, и в весях, и на предприятиях по всей России, в том числе на территории стран бывшего СССР. Я бы сказал, что, наверное, проблема наша в том, что у нас вообще очень плохо с самооценкой, причем как национальной, так и личной. Она у нас больная. У нас больная самооценка.

Ольга Арсланова: И чем болеем?

Алексей Рощин: Потому что если взять национальную оценку… Вот смотрите. Мы сейчас вцепились в Победу в Великой Отечественной войне, празднование идет и идет, чем дальше, тем интенсивнее. По сути дела, получается, возникает на самом деле такой эффект (хотя всё случилось уже больше 75 лет назад практически), что это единственное, чем мы можем гордиться. Все время есть такое чувство у нас, хотя мы часто в этом не признаемся, что как-то от других наций мы отстаем, что-то у нас не получается, что-то у нас как-то не крутится, как говорится, не растет кокос…

И я думаю, что базируется это чувство некоторой такой неполноценности, которое мы яростно отрицаем всегда, спроси любого, оно все-таки базируется на чувстве низкой личной самооценки. А это возникает именно из-за того, что у нас люди, к сожалению, с самого раннего возраста вынуждены (у нас так выстроена эта вертикальная культура) поступаться своим достоинством так или иначе. И это считается правильным. И это все делают. И это как бы не страшно. Наоборот, стоять на своем – это плохо. Но все равно человек видит, что его постоянно как бы сбивают с панталыку. «Меня все время заставляют делать то, что я не хочу и что я считаю неправильным».

Ольга Арсланова: Ну а кто заставляет, Алексей? Я вот не понимаю. Ну кто заставляет? Как можно человека извне унизить или заставить? Это же внутренняя опора.

Алексей Рощин: Это происходит внутри наших коллективов, учебных групп и так далее. Я вам могу привести пример. Мы специально изучали ситуацию в ряде крупных госкорпораций, в том числе смотрели, как там общается начальство со своими подчиненными. Бывают нормальные примеры: приезжают, вникают, стараются чем-то помочь. А бывают случаи, которые рассказывают – и волосы шевелятся на голове! То есть что себе позволяют эти самые начальники в отношении нижестоящих… Это и в госкорпорациях, это есть и на госслужбе. Это постоянное унижение человеческого достоинства, так сказать, нон-стоп. Вплоть до того, что люди после разносов начальства попадают в больницы с инфарктами, с инсультами, были и смертельные случаи…

И эта ситуация — она скорее норма, особенно — для производств… и, как ни странно, для госслужбы. Буквально — «начальник ДОЛЖЕН ОРАТЬ». Желательно — матом. Люди позволяют с собой так обращаться, потому что они считают это своеобразной платой за то, что они находятся в структуре. Если их из структуры выгонят — им пойти некуда, поэтому они думают: «Да, я должен терпеть». Но терпеть, когда на тебя так наезжают постоянно, – не все выдерживают.

Михаил Потокин: Понимаете, на самом деле крепостное право отменили меньше 200 лет назад.

Ольга Арсланова: Мало времени прошло?

Михаил Потокин: Мало времени прошло, конечно. Если посмотреть, то развитие после этого очень сложное было. Я с вами согласен, потому что я знаю тоже случаи, когда чуть ли не матерятся начальники при подчиненных, обзывают их. И я сам был почти свидетелем, когда еще в 90-е годы начали приезжать зарубежные делегации к нам на производства. Идет зарубежный руководитель одного предприятия зарубежного по нашим лабораториям и здоровается с лаборантами за руку – чего наш директор никогда не делал. Понимаете? И это сразу показывает… Ну, это еще переходное время, это конец 80-х – начало 90-х годов.

То есть здесь опять мы видим, что действительно неуважение к людям такое присутствует. Но именно почему? Опять-таки считается, что этот стиль руководства позволяет достичь некой цели. «Если я буду лупить, пороть, кричать, материть и так далее, то я достигну цели». Но сама-то цель – вообще нужна она?

Алексей Рощин: Такой ценой» и т.д.

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/sobstvennoe-dostoinstvo-rossiyan-41039.html



Да, и распинался я там (что, надеюсь, не сказалось на связности речи) с температурой 37,8. Как говорится в моем любимом фильме, «это, конечно, не подвиг — но что-то героическое в этом есть!»

Источник: Размышления вольного социолога

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