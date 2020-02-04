Актера из сериала «Великолепный век» отправили в тюрьму

Турецкий актер Аднан Коч, прославившийся благодаря роли в сериале «Великолепный век», был приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения. Звезду обвиняют в незаконном ношении оружия, захвате заложников и сопротивлении полиции.

В марте 2018 года Аднан Коч и пятеро его друзей были задержаны в рамках антинаркотической операции. Правонарушители захватили в заложники полицейских и ранили шестерых из них. Кроме того, они попытались уничтожить улики, сообщает РИА Новости.

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