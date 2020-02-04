Стало известно место размещения эвакуируемых из Китая россиян

Стало известно место размещения эвакуируемых из Китая россиян

04.02.2020, 16:05, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуируемые из Китая россияне будут находиться в Тюменской области.

«Местом нахождения наших граждан, и граждан Евразийского экономического союза, и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион», – сказала Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, МИД и посольство РФ в Пекине работают по созданию окончательного списка граждан, которых планируется эвакуировать из Уханя и провинции Хубэй.

Вице-премьер уточнила, что, согласно данным МИД, представленным в оперативный штаб, в списке сейчас числятся 147 человек, среди которых 10 граждан Белоруссии, один житель Армении, один житель Украины и три гражданина Казахстана.

«Эта информация будет все время уточняться до того момента, пока первый борт не вылетит в РФ», – подытожила Голикова.

Напомним, эвакуация россиян из Китая запланирована на 3-5 февраля. Первый самолет Воздушно-космических сил РФ уже вылетел для эвакуации граждан РФ из Уханя. Накануне КНР покинули все организованные российские туристы.

Также РФ решила эвакуировать из КНР нескольких граждан СНГ.



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