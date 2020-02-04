В Ухане приземлился российский военный самолет

Первый самолет Воздушно-космических сил РФ приземлился в китайском Ухане, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что борт прибыл в КНР для эвакуации россиян, передает ТАСС.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян после эвакуации будут размещать в Тюменской области.

Эвакуация россиян из Китая запланирована на 3-5 февраля. Первый самолет Воздушно-космических сил РФ уже вылетел для эвакуации граждан РФ из Уханя. Накануне КНР покинули все организованные российские туристы.

Также РФ решила эвакуировать из КНР нескольких граждан СНГ.

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