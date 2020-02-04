Виктор Мережко считает панику вокруг коронавируса «мировой аферой»

Виктор Мережко считает панику вокруг коронавируса «мировой аферой»

04.02.2020, 16:04, Разное

В мире увеличивается численность инфицированных опасным коронавирусом, и растет паника вокруг заболевания. Однако режиссер Виктор Мережко считает ситуацию с недугом спланированной «мировой аферой».
Знаменитость относится к происходящему с некоторой долей скептицизма. В разговоре с журналистами «Телепрограммы» Мережко отметил, что подобное наблюдалось в случае с птичьим, а затем и свиным видами гриппа. В итоге все оказалось очередным способом «выкачивания денег». Коронавирус, по мнению кинодеятеля, — «блестящая афера фармацевтов», а также тех людей, которые хотят на панике заработать неплохие доходы, и у них это хорошо получается. Мережко не советует легкомысленно скупать лекарства и бесконтрольно принимать их, не проконсультировавшись с врачом.

Сам режиссер на вокзалах всегда сторонится толпы китайцев, но далеко не из-за коронавируса, а из-за их агрессивного движения по перрону. Мережко уверен, эта «афера обдерет многих доверчивых». «Возможно, это какая-то акция против китайской республики, точно продуманная и эффективная, кто его знает», — предположил знаменитость.



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