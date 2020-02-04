Максим Матвеев считает звание заслуженного артиста «пустышкой»

Актёр Максим Матвеев в эфире проекта «Георгий за кадром» рассказал об отсутствии изменений в жизни после присвоения звания «Заслуженного артиста России» и признался, считает это «пустышкой». Как пишет актёр, о поучении знака признания вклада в культурную сферу страны он узнал чуть более года назад от своей матери.

Она увидела информацию в СМИ и тут же связалась с Матвеевым. Муж Елизаветы Боярской сообщил, что изначально посчитал сообщение некой ошибкой или «ерундой». В скором времени было прислано подтверждение с приглашением на специальную торжественную церемонию. При этом само событие не стало для актёра источником особых чувств.

«Это совершенно ничего не даёт! Ну, появился у меня значок «заслуженного». Сразу пошли многочисленные предложения со стороны интересных режиссеров? Ничего подобного», — отметил Максим Матвеев.

По его словам, он поговорил о ситуации с коллегами. В актерской среде многие также называют звание обычной «пустышкой». Вдобавок, они пошутили, что при получении в нагрузку звания народного артиста появится бесплатное место на кладбище. У Максима Матвеева ситуация спровоцировала некоторую рефлексию с переоценкой положения ввиду возраста. Актёр отмечает, молодым артистам звания не дают. Требуется провести на сцене театра либо на съёмочной площадке по меньшей мере 20 лет. Лишь в этом случае можно рассчитывать на признание от госорганов.

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