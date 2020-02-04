Крашенинников высказался против закрепления положений о браке и боге в Конституции

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закрепление положений о браке и боге в Конституции нецелесообразно.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», – сообщил глава РПЦ на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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