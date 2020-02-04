Крашенинников выступил против закрепления в Конституции понятия о браке

Крашенинников выступил против закрепления в Конституции понятия о браке

04.02.2020, 15:58, Новости дня

Прописывать в Конституции, что семья – это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, так как понятие брака закреплено семейным кодексом, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом информирует РИА «Новости».

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал предложение закрепить в Конституции определение брака как союза мужчины и женщины. Он заметил, что это «создаст барьер для попыток прописать … дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации».

В январе сообщалось, что по предложению общественников в Конституции могут закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины», а также пункт о защите традиционных семейных ценностей. Предложение поддержал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

В Семейном кодексе сейчас прописано, что для заключения брака нужно взаимное согласие мужчины и женщины.

Ранее во вторник президент Владимир Путин объяснил необходимость поправок к Конституции.



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