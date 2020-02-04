Минобороны направило второй военно-транспортный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан

Второй военно-транспортный самолет направлен в китайский город Ухань, откуда началось распространение коронавируса. Как передает «Интерфакс», он должен эвакуировать находящихся в городе россиян.
Желание выехать из провинции Хубэй выразили 132 гражданина РФ, сообщило российское посольство в Пекине.
Первый такой самолет вылетел в Китай во вторник утром.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила ранее, что граждане России, которых вывезли самолетами ВКС из Уханя, поместят на карантин в Тюменской области.
В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тысяч 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Такие данные привел во вторник Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
В больницах страны наблюдаются 171 тысяча 329 человек с подозрением на коронавирус, 632 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.
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