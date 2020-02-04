Мнение: О задачке для младшеклассников, на которой ломаются взрослые

Сразу скажу, речь пойдёт не о набившем оскомину примере на умножение и деление со скобками, который в различных вариациях много лет гуляет по соцсетям. Задачка реальная, хотя и старая: ещё наши бабушки в школах ломали над ней голову. А теперь не каждый взрослый решить сможет, благодаря лучшему в мире образованию.

Готовы?

Условие вот.

И в сущности, это задание из двух частей. С математической справится можно и в уме, пожалуй. Но есть ещё и социальная…

Это ведь классический пример откатов и коррупции на государственной службе. Когда материально страдают и низы, и верхи, а в выигрыше лишь тонкая прослойка охранников. Причём размер отката в детском примере – вполне божеский, 50% + 1. По жизни бывает и хуже.

Так вот, если дети в состоянии понять, насколько вредна #коррупция для государства, то почему же ей так откровенно попустительствуют взрослые, как на самом верху, так и внизу?

Да, кстати, а сколько яблок вы насчитали?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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