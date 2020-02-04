Илларионов: Если тот, кто обсуждает, надо ли было сдавать Ленинград, является, как говорит Путин, не вполне умным человеком, то Сталин, который сдал Киев, – придурок?

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, высказал мнение, что в годы Второй мировой войны Москву, Ленинград, Хельсинки и Лондон гитлеровские войска не смогли захватить исключительно из-за их географии.

«Можно или нельзя было сдавать Ленинград? Ленинград – это не просто крупный город, это одна из двух столиц Российской империи, Советского Союза и нынешней России. Но были еще и другие столицы Советского Союза: Киев, Минск, Вильнюс, Рига, Таллинн, Кишинев. Они не были сданы? Были. Возникает вопрос: почему столицы республик были сданы? Если тот, кто начинает обсуждать вопрос, можно или нельзя было сдавать тот или иной город, является, как говорит [президент РФ Владимир] Путин, не вполне умным человеком, то Сталин, который сдал Киев, – придурок? Сталин, который сдал Минск, – придурок? Сталин, который сдал Ригу, Вильнюс, Таллинн, – придурок? Можно продолжать… Те, кто сдали Париж и Варшаву? Вена, Прага, Варшава, Люксембург, Гаага, Брюссель, Париж, Копенгаген, Осло, Белград, Тирана, Афины, все столицы республик бывшего СССР… Потом, когда началось наступление СССР, [были сданы] София, Бухарест, Будапешт, Берлин… Столицы всех государств, за исключением трех», – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что столицы и крупные города, которые не были сданы во время Второй мировой, «можно пересчитать буквально по пальцам».

«Москва, Ленинград, Хельсинки и Лондон – только они не оказались в условиях иностранной оккупации. Возникает вопрос: почему именно эти города? Во-первых, это исключения. В условиях гигантской мясорубки не осталось ни одного города, который не был бы захвачен, который не оказался бы реальным полем боя. Эти исключения связаны не с какими-то особыми интеллектуальными или даже военными усилиями стран, которые участвовали в войнах. Это связано почти исключительно с географией», – отметил Илларионов.

Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина. Читайте полный текст интервью

Блокада Ленинграда во время Второй мировой войны длилась 872 дня, она была полностью снята 27 января 1944 года. Блокада унесла, по разным оценкам, от 630 тыс. до 1,5 млн жизней.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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