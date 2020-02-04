Защитник сборной Украины: Только «за», если Ребров возглавит команду после Шевченко

Защитник сборной Украины и «Динамо» Никита Бурда в интервью ресурсу «КП в Украине» сказал, что украинские тренеры Андрей Шевченко и Сергей Ребров умеют раскрывать потенциал молодых игроков.

«Они тренеры молодой формации, новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс, чем специалисты со стажем», – сказал Бурда.

По словам защитника, для Шевченко и Реброва главное – умение творить на поле.

«Во главе угла у них стоит умение мыслить и тактически играть. Ребятам очень нравится работать с ними», – добавил Бурда.

Игрок заявил, что будет только «за», если Ребров возглавит сборную Украины после Шевченко.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016 года, а в июле того же года стал главным тренером команды.

Под руководством бывшего футболиста украинская команда провела 33 игры, 19 раз побеждала, девять игр закончились вничью и пять поединков поражением.

В 2019 году сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за календарный год, а также пробилась на Евро 2020.

Ребров с лета 2018 года тренирует венгерский «Ференцварош». Под руководством украинца команда победила в чемпионате Венгрии 2018/19, а также впервые за 15 лет вышла в групповой этап еврокубка.

Ранее Реброва возглавлял киевское «Динамо» (2014-2017) и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (2017-2018). С украинской командой тренер дважды победил в чемпионате и Кубке Украины, а также один раз в Суперкубке страны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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