«Парад пленных» в Донецке. Прокуратура объявила подозрение четырем участникам

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили четырем украинцам о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпокурора.

По версии следствия, подозреваемые принимали участие в проведении так называемого «парада пленных» в оккупированном Донецке.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время колонны военнопленных подвергались оскорблениям и побоями.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту.

Министр обороны Украины Валерий Гелетей назвал этот «парад» вызовом не только для Украины, но и для всего мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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