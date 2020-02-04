Эрдоган не захотел конфликтовать с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не следует сейчас конфликтовать с Москвой.

Турецкий лидер добавил, что, возможно, позвонит российскому коллеге Владимиру Путину во вторник, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в ночь на понедельник восемь турецких военных погибли в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе.

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