Дату всенародного голосования собрались закрепить в законопроекте о поправке

Дату всенародного голосования собрались закрепить в законопроекте о поправке

04.02.2020, 15:51, Новости дня

В законопроекте о поправке к Конституции планируется закрепить дату всенародного голосования, сообщил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции будет высшей формой демократии. Он выразил надежду, что власти уложатся «в здравые сроки по принятию поправки», рассмотрение которых, как ожидается, займет три с половиной месяца. Всенародное голосование, по его словам, должно быть окончательной точкой при принятии поправок.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки голосования по поправкам в Конституцию будут уточняться.



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