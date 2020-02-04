В 2019 году в России произвели рекордные 7,3 млн тонн сахара

В 2019 году в России произвели рекордные 7,3 млн тонн сахара

04.02.2020, 15:50, Новости дня

В 2019 г. в РФ произвели рекордные 7,3 млн тонн сахара, что на 16,5% больше, чем в 2018 г. и на 9,7% больше, чем в 2017 г., сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на Росстат.

Основную часть сахара в РФ производят в Центральном федеральном округе — 55,2% общего объема производства в 2019 г.

Максимальный прирост производства отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (+ 50,6%, 100 тыс. тонн) и Южном федеральном округе (+ 46,4%, 1,874 млн тонн). В абсолютном выражении первое место по показателю роста занял Южный федеральный округ, объем производства увеличился за год на 593,7 тыс. тонн.

Отрицательная годовая динамика отмечена только в Сибирском федеральном округе (- 0,4%).

По данным на декабрь 2019 г., запасы сахарной свеклы в сельхозорганизациях составляли 3,1 млн тонн, что в 7,2 раза больше, чем к декабрю 2018 г.

Центр считает, что "высокой результативности сахарной промышленности предшествовало увеличение объемов производства сахарной свеклы в 2019 г. на 20,7% к уровню 2018 г., до 50,8 млн тонн".

В соответствии с новой редакцией Доктрины продовольственной безопасности российские предприятия должны производить не менее 90% общего объема внутреннего потребления сахара. Годовая потребность РФ в сахаре составляет до 6 млн тонн. Минсельхоз посоветовал хозяйствам сократить посевные площади под сахарной свеклой на 15% для того, чтобы избежать перепроизводства сахара в 2020 г.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Используя систему открытого программного кода операционные программы основанные на ядре Linux, к тому же распространяемые в основном по бесплатной схеме, завоевали большую популярность у многих пользователей. Специалисты Phoronix провели эксперимент, в ходе которого в очередной раз сравнивалась производительность операционной системы Ubuntu с традиционной системой Windows 10. При этом в качестве базы использовался ноутбук бюджетного сегмента. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика