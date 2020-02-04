Банк России выявил 210 нелегальных форекс-дилеров и 237 финансовых пирамид

ЦБ РФ выявил в РФ 210 нелегальных форекс-дилеров и 237 финансовых пирамид в 2019 году, сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"За 2019 год Банк РФ выявил 210 нелегальных форекс-дилеров, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. В большей степени они осуществляли свою деятельность из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы", — отметил он.
"Мы не являемся органом, уполномоченным на блокировку, поэтому в Роскомнадзор мы направлять не можем. Сейчас мы направляем в прокуратуру полную информацию, прокуратура запускает процесс, — пояснил Лях. — Мы активно работаем с иностранными регуляторами, у которых могут быть и другие инструменты воздействия на их поднадзорных".
Банк РФ в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
"За 2019 год выявили 237 финансовых пирамид, основные формы — это общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, также есть микрофинансовые институты. Большинство финансовых пирамид выявлено на территории Центрального федерального округа, в большей степени они зарегистрированы там", — уточнил он.
"В основном деятельность финансовых пирамид распространяется через интернет-пространство из-за рубежа и все меньше становится в России. 43% регистрируются в Великобритании, то есть из юрисдикции Великобритании предлагают какие-то (услуги — ред.). 88 организаций зарегистрировано в Центральном федеральном округе", — добавил Лях.
Из 237 выявленных субъектов 55 — это интернет-проекты, 88 — общества с ограниченной ответственностью, 39 — организации, действовавшие под вывеской КПК, 21 — в форме потребительского кооператива и 34 действовали в иных формах, сообщило РИА Новости.
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