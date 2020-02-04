Тренер ЦСКА Итудис – о матче с лидером Евролиги: знаем, что из себя представляет «Эфес»

Тренер ЦСКА Итудис – о матче с лидером Евролиги: знаем, что из себя представляет «Эфес»

04.02.2020, 15:50, Новости дня

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против турецкой команды "Анадолу Эфес".

"Начинаем "двойную" неделю встречей с лидером турнирной таблицы. У них хорошая команда, отлично укомплектована на каждой позиции, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Мы знаем, что представляет собой "Эфес" и ожидаем сложного матча".

Напомним, ЦСКА довел победную серию в Евролиге до пяти игр и занимает второе место в турнирной таблице, а "Анадолу Эфес", лидирующий в таблице, потерпел всего три поражения в турнире. Стоит отметить, что одно из поражений турецкой команды было в матче с армейцами в декабре 2019 года. Тогда встреча завершилась с разницей всего в одно очко – 81:80 в пользу москвичей.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский хореограф Александр Прохоров на своей странице в Instagram разместил снимки, сделанные во время отдыха на Бали. «Где вы берете силы и энергию? Что вас мотивирует? Меня очень вдохновляет природа! Она идеальна и безупречна в своем проявлении», – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Где вы берете силы и энергию? Что вас мотивирует? Меня очень вдохновляет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика