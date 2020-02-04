К правке Конституции подключились ученые. Они хотят объявить науку «национальным достоянием»

Российские ученые хотят включить в преамбулу Конституции РФ положение «о значимости науки и технологии в современном развитии страны», а также прописать статус науки как национального достояния страны. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила сопредседатель комиссии по разработке поправок в Конституцию, академик Талия Хабриева.

Она рассказала также, что комиссия приняла идею российских ученых в графу о полномочиях государства добавить слова о «поддержке государством развития современной науки».

Накануне председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в рабочую группу поступило уже около 300 предложений по поправкам в Конституцию.

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