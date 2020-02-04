Большинство россиян остались недовольны работой правительства Медведева

74% граждан оценили деятельность бывшего правительства как неэффективное из-за падения доходов и пенсионной реформы.
Работой прежнего состава правительства, которое возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев, остались недовольны 74% граждан России. Причем чуть меньше половины – 46% — выразили сомнение, что с приходом нового главы правительства что-то изменится. Такие данные привел «Левада-центр» на основе опроса, проведенного с 23 по 29 января 2020 года.
Но есть и оптимисты, которые все-таки рассчитывают на изменение ситуации в лучшую сторону. Таких оказалось 38%.
Выражая недовольство работой Дмитрия Медведева, россияне ставили ему в вину то, что его правительству не удалось улучшить положение в стране в целом, а также людей в частности. Ему припомнили и пенсионную реформу, которой остались недовольны практически все.
Кроме того, негатив в адрес Медведева связан с низкими пенсиями и зарплатами, ростом безработицы, падением доходов, отсутствием возможности копить деньги на отпуск, свадьбу и пр. Одним словом, большая часть претензий к бывшему составу правительства у людей связана с социальной незащищенностью. Не случайно в 2018 году по результатам опроса больше половины граждан (53%) желали отставки правительства.
Хотя нашлись и те, кто положительно оценили деятельность кабинета министров Медведева. Правда, таких оказалось всего 22% из числа опрошенных социологами.
Что же касается тех 38%, верящих в перемены при новом премьер-министре Михаиле Мишустине, эксперты объясняют это самым обычным кредитом доверия, который традиционно выдают новым политикам и хозяйственникам.
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