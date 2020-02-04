Россиянка убила мужа за критику ее еды

Мужчина сделал ей замечание из-за «не того» блюда.

Жительница Архангельской области призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за «не того» блюда, сообщает во вторник региональное управление СК России.

Убийство произошло в минувшие выходные в городе Коряжме: 52-летняя женщина, по данным следствия, зарезала 54-летнего супруга. По ее словам, все произошло во время застолья со спиртным.

«Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь», — говорится в релизе.

По информации следователей, гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков. За убийство женщине грозит длительный срок заключения.

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