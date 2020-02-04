Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий президента

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий президента

04.02.2020, 15:45, Новости дня

Рассмотрение поправок к главному закону страны займет три с половиной месяца.

Президент России Владимир Путин предложил поправки в Конституцию «не для того, чтобы продлить свои полномочия». Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности в Череповце.

Предложенные поправки в Конституцию «продиктованы жизнью» и вызваны тем, что «некоторые вещи не работают так как должны», добавил президент.

«Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — так ответил Путин на вопрос о проведении выборов после возможной поддержки «автору поправок» в Основной закон страны.

Президент уточнил, что рассмотрение поправок к Конституции займет три с половиной месяца, что является стандартной практикой.

«Думаю, что уложимся в здравые сроки» , — пояснил Путин.

В январе президент внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении.



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