Киану Ривз попал в украинскую историю: фото актёра нашли в школьном учебнике

Его прифотошопили к снимку 1932 года.
Киану Ривз — один из главных героев мемов в интернете — вписал себя в историю. На этот раз официально. Фотография актёра появилась в украинском учебнике для 10 класса «Всесвітня історія» («Всемирная история»). Ривза прифотошопили к снимку 1932 года «Обед на небоскребе».
В фотожабе, которую можно найти на 58-й странице учебника, Ривз обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30.
Учебник выпущен в 2018 году. Его рекомендует министерство образования и науки Украины. Автор учебника — Игорь Щупак, кандидат исторических наук, директор украинского института изучения Холокоста «Ткума» и директор музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине».
В январе в Сети появилось фото нового министра культуры в майке с матерным мемом.
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