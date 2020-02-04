Омским школьникам выделили на горячее питание 5 рублей в день

Такой приказ подписали местные власти.

Школам Омской области выделят на горячее питание по 5 рублей в день на одного обучающегося. Соответствующий приказ подписала первый заместитель министра образования региона Инна Елецкая.

«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 рублей», — говорится в документе.

15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин с 1 сентября 2020 года поручил бесплатно предоставлять горячее питание ученикам 1-4 классов в школах, у которых есть техническая возможность. Остальные школы должны сделать это с 2023 года.

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