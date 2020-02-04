Российского врача оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту

Доктор написал фальшивый диагноз призывнику.
50 тысяч рублей взял за свои услуги врач-уролог одной из клиник в Красноярском крае. В такую сумму заведующий урологическим отделением оценил ложный диагноз, который он поставил призывнику, чтобы «отмазать» того от армии.
В результате уролога признали виновным в получении взятки. Теперь нечистоплотный врач привлечен к уголовной ответственности по статье о получении взятки.
Суд обязал доктора выплатить штраф в 3 миллионов рублей, а также запретил ему три года заниматься профессиональной деятельностью.
Немногим медикам удается устоять перед «соблазном» и не воспользоваться служебным положением. К примеру, в Иркутске врач психиатрической клиники вымогал у матери находящегося на принудительном лечении сына деньги для изменения диагноза.
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