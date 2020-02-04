Новый глава стройкомплекса Москвы переехал в пентхаус по соседству с отцом Собянина

Андрей Бочкарев стал обладателем 378 кв. м, которые отошли к городу по суду.

Занявший кресло ушедшего на повышение Марата Хуснуллина, новый глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев пообещал уже в 2020 году возвести около 1 миллионов кв. м жилья.

Квадратные метры планируется ввести в рамках программы реновации столицы. Впрочем, уроженец Тюмени хорошо знаком со столичным строительством, поскольку до того, как вступить в новую должность, он десять лет руководил Департаментом строительства Москвы.

По данным Baza, у госчиновника имеется двухэтажный пентхаус на 378 кв. м в доме № 3 в Весковском переулке. Выяснилась и кадастровая, и рыночная стоимость элитного жилья — 113 миллионов рублей и 190 миллионов рублей соответственно.

Издание отметило, что практически все связанные с мэром столицы Сергеем Собяниным сотрудники предпочитают жить по соседству или недалеко друг от друга. Похоже, новому главе московского стройкомплекса повезло больше, поскольку в соседнем с ним доме находится квартира, которая принадлежит отцу Сергея Собянина – Семену Федоровичу. И, по сравнению с квадратурой и ценой пентхауса Бочкарева, куда скромнее – всего каких-то 144 кв. м и 61 миллионов рублей.

Однако внимание журналистов привлекло не столько скромное соседство Бочкарева, сколько факт того, как элитная квартира оказалась в его собственности. Приобрел свой пентхаус чиновник в 2012 году.

Годом ранее мэрия судилась с Су-155 (застройщик дома) из-за просрочки по строительству. Администрация требовала по иску неустойку в полмиллиарда рублей, но суд отказал. Сошлись на том, что застройщик «компенсирует» квартирами в построенном здании (речь шла о 700 кв. м).

Как выяснили в Росреестре, ни одна квартира не принадлежит городу. Зато два сотрудника стройкомплекса являются владельцами 654 кв. м суммарно. И один из них как раз Бочкарев. Выходит, что причитающиеся по суду городу метры достались двум чиновникам. Один из них продал свою квартиру, а Бочкарев продолжает числиться владельцем, причем первым.

Ранее выяснилось, что у столичного мэра Сергея Собянина есть своеобразная традиция — одаривать жильем за доблестный труд.

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