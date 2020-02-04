Новый глава стройкомплекса Москвы переехал в пентхаус по соседству с отцом Собянина

Новый глава стройкомплекса Москвы переехал в пентхаус по соседству с отцом Собянина

04.02.2020, 15:44, Новости дня

Андрей Бочкарев стал обладателем 378 кв. м, которые отошли к городу по суду.

Занявший кресло ушедшего на повышение Марата Хуснуллина, новый глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев пообещал уже в 2020 году возвести около 1 миллионов кв. м жилья.

Квадратные метры планируется ввести в рамках программы реновации столицы. Впрочем, уроженец Тюмени хорошо знаком со столичным строительством, поскольку до того, как вступить в новую должность, он десять лет руководил Департаментом строительства Москвы.

По данным Baza, у госчиновника имеется двухэтажный пентхаус на 378 кв. м в доме № 3 в Весковском переулке. Выяснилась и кадастровая, и рыночная стоимость элитного жилья — 113 миллионов рублей и 190 миллионов рублей соответственно.

Издание отметило, что практически все связанные с мэром столицы Сергеем Собяниным сотрудники предпочитают жить по соседству или недалеко друг от друга. Похоже, новому главе московского стройкомплекса повезло больше, поскольку в соседнем с ним доме находится квартира, которая принадлежит отцу Сергея Собянина – Семену Федоровичу. И, по сравнению с квадратурой и ценой пентхауса Бочкарева, куда скромнее – всего каких-то 144 кв. м и 61 миллионов рублей.

Однако внимание журналистов привлекло не столько скромное соседство Бочкарева, сколько факт того, как элитная квартира оказалась в его собственности. Приобрел свой пентхаус чиновник в 2012 году.

Годом ранее мэрия судилась с Су-155 (застройщик дома) из-за просрочки по строительству. Администрация требовала по иску неустойку в полмиллиарда рублей, но суд отказал. Сошлись на том, что застройщик «компенсирует» квартирами в построенном здании (речь шла о 700 кв. м).

Как выяснили в Росреестре, ни одна квартира не принадлежит городу. Зато два сотрудника стройкомплекса являются владельцами 654 кв. м суммарно. И один из них как раз Бочкарев. Выходит, что причитающиеся по суду городу метры достались двум чиновникам. Один из них продал свою квартиру, а Бочкарев продолжает числиться владельцем, причем первым. 

Ранее выяснилось, что у столичного мэра Сергея Собянина есть своеобразная традиция — одаривать жильем за доблестный труд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эрдоган заручился поддержкой США и начал отражать наступление Асада в Идлибе. В идлибскую зону турецкой оккупации введена турецкая армия, по войскам Асада и иранским наемникам наносятся удары артиллерии и турецкой авиации. Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля — если русские не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика