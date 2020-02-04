ЕР разработала проект закона об усилении ответственности властей за оскорбления

В «Единой России» разработали проект закона, который предполагает усиление ответственности представителей власти за оскорбления, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Самым внимательным образом «Единая Россия» намерена проанализировать сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам. Соответствующее предложение «Единой Россией» уже подготовлено. Но мы внесем лишь убедившись, что без этого не обойтись, тем более есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление», – сказал Хинштейн, передает «Регнум».

Оправданно предъявлять повышенные требования к представителям власти, уверен парламентарий.

Широкий общественный резонанс получил «цирк» при вручении экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым МЧС ключей от спецтехники.

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