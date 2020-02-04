ЕР разработала проект закона об усилении ответственности властей за оскорбления

ЕР разработала проект закона об усилении ответственности властей за оскорбления

04.02.2020, 15:44, Новости дня

В «Единой России» разработали проект закона, который предполагает усиление ответственности представителей власти за оскорбления, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Самым внимательным образом «Единая Россия» намерена проанализировать сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам. Соответствующее предложение «Единой Россией» уже подготовлено. Но мы внесем лишь убедившись, что без этого не обойтись, тем более есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление», – сказал Хинштейн, передает «Регнум».

Оправданно предъявлять повышенные требования к представителям власти, уверен парламентарий.

Широкий общественный резонанс получил «цирк» при вручении экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым МЧС ключей от спецтехники.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эрдоган заручился поддержкой США и начал отражать наступление Асада в Идлибе. В идлибскую зону турецкой оккупации введена турецкая армия, по войскам Асада и иранским наемникам наносятся удары артиллерии и турецкой авиации. Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля — если русские не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика