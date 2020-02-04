ВОЗ отрицает пандемию коронавирусной инфекции

ВОЗ отрицает пандемию коронавирусной инфекции

04.02.2020, 15:42, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения не считает, что происходит пандемия короновирусной инфекции. Об этом директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан заявила 4 февраля на пресс-конференции в Женеве, которая транслировалась в Twitter ВОЗ.

Бриан классифицировала происходящее как эпидемию со множественными очагами.

«Мы стремимся погасить каждый из них», – отметила глава департамента.

Задачей ВОЗ является координация действий правительств разных государств, которые эвакуируют своих граждан из Китая, отметила Бриан.

Она добавила, что у ВОЗ в настоящее время нет доказательств мутации вируса; считается, что 2019-nCoV «довольно стабилен».

Live from Geneva on #2019nCoV with @SCBriand https://t.co/II8n8OJ44o

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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