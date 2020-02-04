Скандалы: Белые львы подставили Олега Зубкова

Владелец самого крупного в Европе сафари-парка «Тайган», в котором содержатся 60 африканских хищников, арестован на два месяца за пропуск судебных слушаний

В Крыму арестован владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, находившийся под судебным следствием. Бизнесмен обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,— в его парке лев укусил туристку. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поручиться в суде за предпринимателя. Олег Зубков арестован Белогорским районным судом Крыма до 3 апреля. «В его отношении действовала мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он не явился на заседание суда. В связи с этим мера пресечения была изменена на арест»,— сообщили “Ъ” в суде.

Уголовное дело в отношении Олега Зубкова рассматривается райсудом с октября 2019 года. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших нанесение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 11 июля 2018 года в ходе аттракциона «прогулка со львами» (туристов за 6 тыс. руб. пускали в вольеры с хищниками) лев по кличке Витя укусил 46-летнюю туристку из Кировской области Ольгу Соломину за руку. «По указанию сопровождавшего (Олега Зубкова.— “Ъ”) туристка приблизилась к хищнику, присела рядом, положила руку на гриву для фотографирования. Во время фотосъемки лев схватил женщину зубами за руку, в результате чего посетительница парка получила укушенные раны руки, часть из которых — сквозные»,— говорится в официальном сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по Крыму. После получения женщиной травм учредитель парка «не принял мер для организации своевременного оказания квалифицированной врачебной помощи», ограничившись лишь привлечением лица, не имеющего специального медицинского образования. Со временем у пострадавшей «начались серьезные осложнения здоровья».

Олег Зубков, в свою очередь, сообщал, что правила нарушила туристка, якобы пришедшая на «прогулку со львами» в нетрезвом виде. Вместе с тем в сети есть видео, на котором Олег Зубков лично наливает туристам шампанское в присутствии льва во время аттракциона.

Заседание суда по делу господина Зубкова откладывалось восемь раз. Пять раз из-за неявки свидетелей, дважды (в октябре 2019 года и в январе 2020 года) из-за неявки подсудимого. Еще один раз (24 января) в суд не явился защитник.

По информации собеседника “Ъ” в окружении Олега Зубкова, его арест будет обжалован.

Одно из заседаний суда он пропустил из-за болезни, а второе из-за того, что был в Москве в Минэкономики РФ на совещании по вопросам функционирования его зоопарков.

Ранее к деятельности парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», принадлежащих Олегу Зубкову, неоднократно возникали претензии со стороны контролирующих органов. Так, сотрудниками минприроды Крыма в ходе внеплановой проверки парков было выявлено, что в них без разрешения проводятся земляные работы и изменяется рельеф, не ведется учет объема забора воды из близлежащего водоема, нет разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях некоторых животных. Минимущества Крыма выявило ряд нарушений условий договора аренды земельного участка, на котором расположен сафари-парк. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что, согласно налоговой проверке, только в июле 2019 года владелец парка «скрыл выручки на 20 млн руб.».

В декабре государственный комитет ветеринарии Крыма в суде добился закрытия сафари-парка «Тайган» на 30 дней до устранения нарушений. Сотрудники ведомства доказали, что животных неоднократно кормили просроченными продуктами, а сами обитатели парка не были чипированы и привиты. «Мы не видим никакой проблемы в скармливании хищным животным мяса и рыбы, которые уже непригодны для людей. Это обычная практика европейских зоопарков»,— заявлял тогда Олег Зубков.

В январе владелец парка львов и зоопарка встречался с крымскими чиновниками в Москве. Совещание прошло в Минэкономики РФ. 28 января Сергей Аксенов сообщил, что провел встречу с Олегом Зубковым «по вопросу функционирования» парка львов «Тайган». По его словам, владелец парка согласился привести его в соответствие с действующим законодательством РФ. В свою очередь, крымские власти пообещали оказать «необходимое содействие, в том числе и по развитию». «Уверен, что нерешаемых вопросов не бывает. В случае если требуется мое личное участие или координация с федеральными органами власти, готов помочь»,— заявил Сергей Аксенов. Он также отметил, что заседание рабочей группы по рассмотрению хода выполнения договоренностей с предпринимателем пройдет 15 февраля.

Сергей Аксенов написал в сети «ВКонтакте», что готов выступить в суде поручителем Олега Зубкова.

«Необходимо помнить, что требование о явке (на заседание суда.— “Ъ”) обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом»,— написал глава Крыма.

Вадим Никифоров

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