Скандалы: Олег Антошин пострадал за «черные технолооии»

Самарский суд приговорил экс-руководителя службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» к трем с половиной годам колонии за попытку дискредитировать руководство предприятия путем подброса на территорию завода оружия и взрывчатки

Самарский областной суд приговорил бывшего руководителя службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» Олега Антошина к трем с половиной годам колонии общего режима за попытку дискредити»»ровать руководство предприятия путем подброса на территорию завода оружия и взрывчатки. Суд над вторым фигурантом дела — экс-руководителем службы охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым состоится 4 февраля. Обоих в декабре 2019 года этапировали в Самару из московского СИЗО «Лефортово». По мнению юристов, Антошин получил мягкий приговор.

Бывший начальник службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» (ТоАз) Олег Антошин получил три года шесть месяцев колонии общего режима — об этом “Ъ” сообщили в Самарском областном суде. Обвиняемый вместе с сообщником — экс-руководителем службы охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым — в декабре прошлого года был этапирован в Самару из следственного изолятора «Лефортово». Оба согласились сотрудничать со следствием. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее Олег Антошин выступал в качестве свидетеля по уголовному делу о хищениях на «Тольяттиазоте» продукции на 84 млрд руб. бывшими руководителями.

Сергею Соколову приговор еще не вынесли — его дело облсуд рассмотрит 4 февраля.

Олегу Антошину и Сергею Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Такое же обвинение следственное управление ФСБ России предъявило заместителю господина Антошина Алексею Алексееву и главе информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслану Мильченко. Они остаются в «Лефортово», где содержатся и их сообщники — адвокат Руслан Эминов и два гражданина Украины — некие Король и Крупенный.

Всех задержали в начале 2018 года. За несколько месяцев до этого в СМИ появились сообщения, что у Магомеда Шишханова, владельца компании «МСА-строй», расположенной на территории ТоАЗа, сотрудники ФСБ обнаружили сумку с оружием и боеприпасами, а также религиозную литературу и письмо, из которого могло следовать, что адресат причастен к финансированию запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Вскоре выяснилось, что все предметы подброшены. ФСБ возбудило уголовное дело.

После задержания Олег Антошин, Сергей Соколов и Руслан Мильченко начали давать признательные показания. Изначально планировалось, что тиражироваться в СМИ будет информация о якобы утечке аммиака на заводе, что повлекло бы за собой проверки контролирующих органов и затруднение работы предприятия.

Другим вариантом дискредитировать руководство завода была встреча господина Шишханова с гражданами Украины, являющимися ветеранами АТО. Предполагалось, что они проведут встречу с Магомедом Шишхановым под видом покупателей продукции ТоАза.

По данным из украинских СМИ, вербовать бывших военных помогала сожительница Соколова, украинская спортсменка Дарья Мастикашева. По ее словам, она не знала, что бывшие украинские военные приглашаются в Россию для участия в преступной схеме. По информации госпожи Мастикашевой, украинских граждан вызывали в Россию для работы на стойке. В прошлом году спортсменку выпустили из СИЗО, в котором она провела более двух лет.

Сергей Соколов, как следует из его показаний, в итоге предложил более выигрышную «террористическую» тему, для реализации которой пришлось привлечь сотрудников службы безопасности предприятия, поспособствовавших беспрепятственной доставке на территорию ТоАЗа оружия и боеприпасов. По показаниям Соколова, помочь им должны были полицейский Александр Перцев и чекист Раис Гарипов, но им следствие претензий не предъявляло.

Назначенное Антошину наказание руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская оценила как «очень мягкое». Аналогичное мнение высказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Подсудимые находились под стражей, и срок ареста будет зачтен с пропорциональным коэффициентом в счет назначенного наказания, что позволит существенно уменьшить срок нахождения в исправительном учреждении».

Сабрина Самедова

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