Скандалы: Братья Ананьевы под вашингтонским колпаком

Бывший окружной прокурор США Бад Камминс начал расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) с деньгами крупных вкладчиков

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом «Ведомостям» рассказал Камминс: расследование в отношении бывших владельцев ПСБ он ведет с ноября 2019 г.

Основанием для расследования послужил заочный арест Ананьевых в сентябре 2019 г.: оба обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 66 млрд руб. и $575 млн.

Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов ПСБ. В 2017 г. они приобрели «никчемные» кредитные ноты, уточнил Камминс. Их выпускала связанная с Ананьевыми компания, сотрудники ПСБ предлагали эти ноты состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам. Ноты не находились на балансе банка, но выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых были Ананьевы. Всего было четыре выпуска нот на $170 млн и 60 млн евро. Вскоре после того, как ЦБ в декабре 2017 г. забрал банк на санацию, по ним были допущены дефолты. Часть кредиторов пошли в суд. Инвесторы PV Group потеряли более $43 млн, говорится в сообщении фирмы Камминса.

На такую сумму две группы инвесторов ПСБ подавали иск в Высокий суд Лондона к Ананьевым и восьми связанным с ними компаниям. Суд в иске отказал из-за неподсудности спора английской юрисдикции и обязал истцов выплатить судебные издержки. PV Group фигурирует в материалах дела и связана с первой группой истцов.

Братья Ананьевы предположительно «соблазнили» клиентов банка обменять свои депозиты на кредитные ноты и затем «убежали с активами», использовав сложную глобальную схему, говорится в сообщении The Law Offices of Bud Cummins. Она включала несколько компаний в разных странах и транзакции, которые проходили через американские банки, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Деньги кредиторов ПСБ в долларах проходили через корсчета банка в США, прежде чем в конечном счете осесть в кипрских банках, говорится в сообщении фирмы Камминса. По ее сведениям, кроме Ананьевых в схеме участвовало 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.

Камминс лоббирует интересы PV Group в США – соответствующая заявка зарегистрирована в декабре 2019 г. на сайте раскрытия лоббистских сведений. «Я представляю интересы PV Group в общении с законодателями и американскими ведомствами, включая правоохранительные органы, а американское законодательство требует от лоббистов публично регистрировать клиентов», – объяснил «Ведомостям» бывший прокурор. В карточке регистрации заявки PV Group ее владельцами значатся Андрей Токарев (30%) и Жанетта Исокова (24,2%) – доли меньше 20% можно не раскрывать. Кроме Камминса интересы PV Group в США лоббирует Барри Беннет, основатель и партнер американской юридической фирмы Avenue Strategies Global. На запрос «Ведомостей» он не ответил. Связаться с Токаревым и Исоковой не удалось.

«Возможность перемещать большие суммы денег в самой ценной валюте мира, американском долларе, – это особенность, а не ошибка американской финансовой системы, но ею, безусловно, можно злоупотреблять, особенно при перемещении денег в юрисдикции и из юрисдикций, известных самостоятельностью и коррупцией, как Россия».

Цель расследования Камминса в сообщении его фирмы формулируется так: выяснить, совершили ли Ананьевы и содействовали ли этому американские банки незаконное присвоение миллионов долларов, привязанных к «теперь уже бесполезным» кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой США. «Если расследование подтвердит, что братья Ананьевы и подконтрольная им группа компаний и директоров принимали участие в незаконной деятельности, мы поделимся результатами нашего расследования с властями США и Европы», – рассказал Камминс.

По его словам, окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка в сентябре удовлетворил просьбу его клиента о вызове в суд американских банков в соответствии с разделом 1782 Кодекса США (позволяет стороне, участвующей в судебном разбирательстве за пределами США, обращаться за помощью к американским судам в получении доказательств для использования в международных процессах).

Полностью проиграв процесс в Высоком суде Лондона и не возместив расходы других сторон, втянутых в разбирательство, некоторые держатели нот продолжают искать новые информационные поводы, заявил «Ведомостям» представитель Дмитрия Ананьева. Прежде чем тратить средства на какие-либо «расследования» где бы то ни было, уж, во всяком случае, следует выполнить обязательство, наложенное английским судом, отметил он: возместить более 2,2 млн фунтов расходов ответчикам, чего держатели нот еще не сделали.

ПСБ известно, что отдельные держатели нот предпринимают действия по юридической защите своих прав в США, говорит представитель банка: ПСБ также планирует предпринять юридические шаги для защиты интересов держателей нот, которыми являются как вкладчики банка, так и сам банк.

«Ведомости» направили запросы в JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Citibank, представителю Алексея Ананьева.

Екатерина Литова

