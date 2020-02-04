Аббас определился с визитом 9 мая в Москву в случае приезда представителей Израиля

Аббас определился с визитом 9 мая в Москву в случае приезда представителей Израиля

04.02.2020, 15:37, Новости дня

Президент Палестины Махмуд Аббас не станет отказываться от приглашения на мероприятия в Москву по случаю 75-летия Победы, даже если туда приедут представители Израиля, сообщил посол ПНА в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент принял приглашение на мероприятия в честь празднования 75-летия Дня Победы. Мы не знаем, кто именно будет присутствовать на них от Израиля, нам все равно, нам с ними не жить», – передает его слова ТАСС.

Отношения Израиля и Палестины обострились из-за предложенной Вашингтоном «сделки века» о урегулированию конфликта. Газета ВЗГЛЯД писала, что благодаря этому «плану Трампа» роль РФ на Ближнем Востоке только усилится.

Ранее во вторник сообщалось, что в Москву на День Победы приедет также глава КНР Си Цзиньпин.



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