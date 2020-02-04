Обнаружена старейшая в мире деревянная конструкция

Вблизи села Остров в Чехии археологи обнаружили старейший деревянный объект, похожий на ящик, возраст которого датируется 5256-5255 годом до нашей эры, сообщил директор Археологического центра в городе Оломоуц Ярослав Пешка.
«Размеры колодца 80 на 80 сантиметров, высота 1,4 метра. Все его конструкционные элементы сделаны из дуба», – цитирует РИА «Новости» Пешку.
Вместе с этой конструкцией были также обнаружены еще 7 колодцев, однако они уступают по возрасту, добавил Пешка. Находки планируют выставить в Восточно-Чешском музее в городе Пардубице.
Изначально археологи предполагали, что это старейший деревянный объект в Европе, однако позже оказалось, что древесина дуба была срезана около 7 275 лет назад, а значит это старейший образец в мире.
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