Путин пожелал Китаю с честью выйти из ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин выразил надежду, что Китай с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.

«Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что в том, чтобы результаты борьбы с вирусом были эффективными и дали положительные результаты, сейчас все заинтересованы.

Между тем, первые автобусы с россиянами, которые решили вернуться на родину из Уханя, прибыли вечером во вторник в местный аэропорт «Тяньхэ», передает ТАСС.

В Китае подтверждено более 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

В ВОЗ, однако, отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

31 января Путин выразил сочувствие китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи со смертью людей от нового заболевания.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Об этом сообщила 4 февраля организация Freedom House Ukraine в Facebook. «Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены (журналист «Радио Свобода» и «Крым.Реалии», которого Россия обвиняла в публичных призывах к нарушению территориальной […]