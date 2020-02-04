Обнаружена неизвестная ранее способность песчаных дюн общаться между собой

Ученые University of Cambridge обнаружили неизвестную ранее способность песчаных дюн общаться друг с другом. Изучение особенностей их миграции поможет нивелировать угрозу для судоходных каналов, дорожных автомагистралей и замедлить влияние пустыни.

Случайно сделанное открытие произошло в ходе эксперимента, в ходе которого проводились наблюдения за поведением насыпей песка под водой. Для ускорения сбора информации в специально созданном круговом желобе разместили не одну, а сразу две горки рыхлой породы. Это позволило получить неожиданный для физиков результат, считает руководитель группы доктор Натали Вайнд.

Оказалось, что движение передней дюны, замедляясь, «влияет на свойства следующей». Колебания двух идентичных насыпей песка начинаются близко друг от друга, затем они отдаляются под воздействием турбулентных вихрей, отталкивающих нижнее образование от верхнего. В итоге песок сконцентрировался в двух дюнах, двигающихся по кругу друг напротив друга.

Материалы исследования представлены учеными-физиками в журнале Physical Review Letters и являются ключевыми для изучения долгосрочной миграции дюн.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Об этом сообщила 4 февраля организация Freedom House Ukraine в Facebook. «Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены (журналист «Радио Свобода» и «Крым.Реалии», которого Россия обвиняла в публичных призывах к нарушению территориальной […]