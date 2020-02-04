Глава ЦБ Японии считает смягчение монетарной политики преждевременным

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что еще слишком рано принимать дальнейшие меры по смягчению денежно-кредитной политики. Тем не менее он будет уделять "максимальное внимание" влиянию вспышки коронавируса на экономику и инфляцию в Японии, пишет Reuters.

Курода отметил, что экономическое присутствие Китая увеличилось, а его связи в цепочке поставок расширились по сравнению с периодом вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, поэтому воздействие вируса также может быть значительным.

"Банк Японии будет уделять максимальное внимание влиянию вируса на экономику и цены в нашей стране, а также на движение финансового рынка", — сообщил Курода в парламенте.

Глава Банка Японии отметил, что центробанк готов смягчить денежно-кредитную политику в случае необходимости. Однако сейчас, по его словам, "слишком рано предпринимать дальнейшие шаги по смягчению".

Банк Японии на заседании ранее в этом месяце оставил денежно-кредитную политику без изменений и улучшил прогнозы экономического роста.

"Экономика Японии, вероятно, продолжит умеренно расширяться", поскольку влияние замедления глобального роста на внутренний спрос будет ограниченным, сообщил центробанк.

Многие аналитики ожидают, что третья по величине экономика мира сократилась в IV квартале 2019 года.

Распространение нового типа коронавируса создает дополнительный риск для экономического роста. Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура ранее предупредил, что корпоративные прибыли и промышленное производство могут пострадать от вспышки коронавируса в Китае.

Источник: Вести

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