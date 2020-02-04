В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика за 60 тысяч евро

В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рост снежного великана составил 38,04 метра.
Австрийский снеговик даже получил имя — Ризи. Он расположился на горнолыжном курорте Ризнеральм. На его создание инициаторы потратили около 60 тысяч евро, а также примерно 800 тонн снега. Чтобы слепить самого высокого снеговика, потребовалось почти сорок дней. Строили великана не вручную, а с помощью двух снежных пушек, экскаватора и подъемного крана.
Снеговик имеет не совсем обычную форму. Голову статуи украшает шестиметровый металлический цилиндр, наполненный снегом. О снеговике на своей странице в Twitter написала журналист из Германии Jeanne Perego.
Предыдущий рекорд принадлежал снеговику из США, которого слепили в 2008 году. Его высота составила 37,21 метра.
В 2016 году в Китае построили 34-метрового снеговика. На его создание ушло 120 тысяч кубометров снега.
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