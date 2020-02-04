В Перми в массовом ДТП погиб 28-летний водитель иномарки

В Перми в массовом ДТП погиб 28-летний водитель иномарки

04.02.2020, 15:30, Разное

В одном из районов Перми 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По информации местного отделения ГИБДД, инцидент был зафиксирован примерно в 07.55 по местному времени
Как стало известно, водитель иномарки, скорее всего, потерял управление над транспортным средством, выехав на полосу встречного направления, где и произошло столкновение еще с одной машиной. Впоследствии вторая иномарка была отброшена в сторону третьего автомобиля.

28-летний владелец модели Nissan получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью, и погиб еще до прибытия врачей. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку и выясняют все детали ДТП.



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