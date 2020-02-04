В Офисе президента сегодня обсудят кадровые перестановки в Кабмине – СМИ

В Офисе президента 4 февраля состоится совещание с Кабинетом Министров о дальнейших кадровых перестановках. Об этом сообщило издание LB.ua, ссылаясь на свои источники в руководстве фракции «Слуга народа».

Источник издания рассказал, что вечером 4 февраля планируется совещание в ОП, куда президент зовет премьера Алексея Гончарука и министров, руководство фракции «Слуга народа».

Также, по словам источника, президент давал поручение представить до 4 февраля отчет по ситуации с зарплатами министров.

По данным «Української правди», это уже второе большое собрание по поводу смены кадров в Кабмине. Первое проходило 1 февраля.

Издание также сообщило, что у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить Министерство агропромышленного комплекса, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

4 февраля Верховная Рада 266 голосами уволила Алену Бабак с поста министра развития общин. 16 февраля «Українська правда» сообщила, что Бабак подала заявление по собственному желанию, так как «не справлялась».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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