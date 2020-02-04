Газпром на треть пополнил госбюджет Украины из-за транзита газа

Газпром заплатил Нафтогазу 578,4 млн долларов за услуги по организации транзита российского газа через Украину, что составило треть всех доходов госбюджета Украины, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«В январе Нафтогаз получил 239,5 млн долларов за транзит в декабре, а также 175,1 млн долларов предоплаты за январь и 163,8 млн за февраль. Всего 578,4 млн долларов», – отметил Витренко в Facebook.

По его словам, если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020, то «это почти 33% (треть всех доходов госбюджета).

Также он добавил, что Газпром в январе использовал для транзита газа по территории Украины менее 50% забронированных мощностей, поэтому тариф на транзит получился выше, чем в декабре прошлого года.

«Ранее Газпром платил только за фактически транспортированные объемы, а они составили лишь 46% от законтрактованных. А вот в новом контракте уже действует принцип «качай или плати», – заключил Витренко.

Ранее в Газпроме сообщали, что в январе транзит газа через Украину в Европу снизился на 70%.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.

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