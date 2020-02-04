В ЕС обвинили США в подрыве миропорядка

США, возобновив использование противопехотных мин, подрывают основанный на правилах международный миропорядок, заявили во внешнеполитической службе ЕС.
«Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах», – передает заявление службы ТАСС.
Ранее в ПА ОБСЕ заявили, что решение США снять запрет на использование противопехотных мин делает мир менее безопасным.
В 2014 году США решили отказаться от противопехотных мин везде, кроме Корейского полуострова, однако 31 января 2019 года президент США Дональд Трамп отменил ограничения.
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