Успешный и перспективный фигурист Сергей Гриньков скончался на льду в 28 лет

В 1995 году внезапная смерть оборвала жизнь преуспевающего советского и российского фигуриста Сергея Гринькова. Он добивался успехов на льду, женился на своей партнерше, родившей ему дочь, но из-за внезапного инфаркта в 28-летнем возрасте скончался прямо на тренировке.

С пяти лет Сергей Гриньков начал заниматься фигурным катанием. Он мечтал о карьере спортсмена-одиночника, но тренеры сочли, что ему не хватает физических параметров для этого, поэтому предложили развиваться в парном катании. Фигурист согласился, и ему подобрали партнершу Екатерину Гордееву, которая была младше на пять лет. Вместе они усердно тренировались, занимали первые места в СССР и других странах. Демонстрировали успехи на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Карьера у пары складывалась удачно, но однажды Гриньков уронил свою партнершу на лед, из-за чего она получила сотрясение мозга.

Перерыв из-за травмы позволил им сблизиться, а после Чемпионата мира в Париже они поженились в 1991 году. Расписаться пара планировала годом раньше, но смерть отца Сергея Гринькова не позволила этого сделать. Позднее у них родилась дочь Дарья.



Фигурист никогда не жаловался на здоровье за исключением единственных травм позвоночника и руки. За его самочувствием следили советские и американские врачи. Однако в 1995 году во время тренировки Сергей Гриньков почувствовал себя плохо и упал. По словам врачей, смерть из-за обширного инфаркта наступила практически мгновенно.

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