В ЦБ рассказали об обмане граждан форекс-дилерами

Нелегальные форекс-дилеры продолжают использовать формат «обучающих» центров для привлечения клиентов и внедрять фишинговые программы в приложения для мобильных телефонов, якобы предназначенные для торгов на рынке, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка РФ Валерий Лях.

Лях рассказал: «есть предложения на установку программного обеспечения на телефоны, потому что, прежде всего, это приложение для мобильных телефонов, чтобы якобы торговать на рынке форекс, но под видом такой нелегальной деятельности еще используется программа для фишинга (мошенничества, кражи данных – прим. ВЗГЛЯД)», передает РИА «Новости».

Он указал, что нелегальные форекс-компании для привлечения клиентов по-прежнему активно используют форму «обучающих» и «консультационных» центов. В среднем до 10 таких центров работают на одного нелегального дилера в трех-пяти крупных городах России, однако были и те, у кого насчитывалось порядка 50 точек – они вели деятельность в половине субъектов страны.

«Пострадавшие, как правило, до конца уверены, что они являются участниками рынка форекс, хотят получить от компании какую-то компенсацию, но, как правило, это не так. Мошенники, как только получают деньги, исчезают», – добавил представитель ЦБ.

Лях рассказал также, что регулятор зафиксировал 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, против 168 таких пирамид за 2018 год, и уже направил соответствующие материалы в прокуратуру.

«За 2019 год выявили 237 финансовых пирамид, основные формы — это общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, также есть микрофинансовые институты. Большинство финансовых пирамид выявлено на территории Центрального федерального округа, в большей степени они зарегистрированы там», – рассказал он.

Согласно презентации главы департамента ЦБ, всего за 2015-2019 годы ЦБ выявил 922 организации и интернет-проекта с признаками финансовых пирамид ,в том числе в 2015 году – 200, в 2016 году – 180, в 2017 году – 137, в 2018 году – 168 организаций и интернет-проектов.

«В основном деятельность финансовых пирамид распространяется через интернет-пространство из-за рубежа и все меньше становится в России. 43% регистрируются в Великобритании, то есть из юрисдикции Великобритании предлагают какие-то (псевдоинвестиции). 88 организаций зарегистрировано в Центральном федеральном округе», – сказал Лях.

Из 237 выявленных субъектов 55 – это интернет-проекты, 88 – общества с ограниченной ответственностью, 39 – организации, действовавшие под вывеской КПК, 21 – в форме потребительского кооператива и 34 действовали в иных формах.

Также в 2019 году ЦБ выявил 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на территории России. При этом «в большей степени они осуществляли свою деятельность из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы».

«Деятельность по выявлению нелегального форекс на протяжение последних лет была активной (…) мы не являемся органом, уполномоченным на блокировку, поэтому в Роскомнадзор мы направлять не можем. Сейчас мы направляем в прокуратуру полную информацию, прокуратура запускает процесс (…) Мы активно работаем с иностранными регуляторами, у которых могут быть и другие инструменты воздействия на их поднадзорных», – сообщил Лях.

Форекс – это рынок международного обмена валют по свободно формирующимся (без ограничений) котировкам на основе спроса на валюту и, соответственно, предложения.

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