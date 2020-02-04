В Кызыле осквернили памятник участникам ВОВ

В Кызыле неизвестные распылили краску на монументе, посвященном участникам Великой Отечественной войны, сообщила мэрия города.
«Сегодня обнаружен акт вандализма на площади Победы Кызыла – неизвестные лица осквернили памятник, распылив на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики, краску», – говорится в сообщении на странице мэрии города во «ВКонтакте».
По факту происшествия в УМВД города поступило заявление, добавили в администрации Кызыла.
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