Оскорбила его семью: житель Подмосковья зарезал пенсионерку

Оскорбила его семью: житель Подмосковья зарезал пенсионерку

04.02.2020, 15:18, Разное

В Серпухове местный житель убил пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в конце декабря прошлого года 61-летний мужчина был в гостях у 80-летней знакомой. Во время пьяного застолья между ними произошел конфликт. В какой-то момент разъяренный гость схватил нож и несколько раз ударил хозяйку. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.

Злоумышленника уже задержали. Мужчина признал свою вину. В ходе допроса он рассказал, что вышел из себя после того, как собеседница стала оскорблять его семью.



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