Оскорбила его семью: житель Подмосковья зарезал пенсионерку

В Серпухове местный житель убил пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в конце декабря прошлого года 61-летний мужчина был в гостях у 80-летней знакомой. Во время пьяного застолья между ними произошел конфликт. В какой-то момент разъяренный гость схватил нож и несколько раз ударил хозяйку. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.
Злоумышленника уже задержали. Мужчина признал свою вину. В ходе допроса он рассказал, что вышел из себя после того, как собеседница стала оскорблять его семью.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Качество и продолжительность жизни улучшаются у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности. «Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На слушания по реновации сгоняют проплаченную массовку: «Я понимаю, что у вас прописка другая, но с нашей визиткой вас запишут, как надо» / 3 декабря
- РФ передала Украине захваченные корабли в рамках решения Международного морского трибунала – Чумак / 3 декабря
- В школах Забайкалья отменили уроки из-за коронавируса / 31 января
- В США вылетел самолет с 240 американцами, эвакуированными из Уханя / 29 января
- Аббас: палестинцы разорвут все отношения с США и Израилем / 1 февраля
- Путин уволил главу Чувашии, который был героем скандала с ключами и призывал «мочить» журналистов / 29 января
- Медведев: Формула «бьет – значит, любит» никого не утешит в XXI веке / 5 декабря
- Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях / 3 февраля