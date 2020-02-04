На Украине проголосовали за сокращение числа депутатов на треть

Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 300.

Проект закона поддержали 236 парламентариев при минимально необходимых 226 голосах. Документ должен еще пройти второе чтение, передает РИА «Новости».

Он предполагает внесение в конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев.

Также уточняется, что проведение парламентских выборов будет проходить по пропорциональной системе, кандидаты обязательно должны владеть украинским языком.

Конституционный суд признал сокращение числа депутатов Рады соответствующим основному закону страны.

В настоящее время конституционный состав парламента – 450 депутатов, а выборы в Раду проводятся по смешанной системе.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. После этого в Раде предупредили, что «продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину».





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