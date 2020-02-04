«Охрана заходила в комнату, чтобы проверить мне пульс». Джастин Бибер рассказал о наркозависимости

25-летний канадский певец Джастин Бибер посещает специалиста по расстройствам головного мозга, принимает антидеприссанты и проходит курс кислородной терапии, чтобы окончательно избавиться от последствий наркозависимости. Об этом Джастин Бибер рассказал в новом эпизоде документального сериала «Джастин Бибер. Сезоны» – «Темный сезон», опубликованном на YouTube-канале артиста, пишет издание E!News.

По словам певца, причиной употребления наркотиков стала вседозволенность. Бибер рассказал, что впервые попробовал марихуану в 13-летнем возрасте, а позже разнообразил ассортимент употребляемых наркотиков более сильными препаратами. Артист заявил, что это помогало ему справиться с одиночеством и противостоять «давлению одного известного музыканта».

Бибер сообщил, что многие годы его утро начиналось с «таблетки и сигареты», а по ночам охранники заходили к нему в комнату, чтобы «померить пульс и убедиться, что он не умер от передозировки».

Justin Bieber did not hold anything back when it came to discussing his troubled childhood, Hailey, and his past drug… Posted by E! News on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Начать лечение от накрозависимости, по словам Бибера, его заставили проблемы со здоровьем – певец «почувствовал, что умирает». Врачи диагностировали у артиста болезнь Лайма, воспалительную инфекцию и ряд других заболеваний.

Бибер поделился, что теперь проходит сеансы терапии с психиатром Даниелем Аменом, чтобы восстановить психическое здоровье, принимает антидеприссанты, а также использует гипербарическую кислородную терапию.

I am honored to be featured in Justin Bieber's new docuseries 'Seasons'. Check it out here: https://www.youtube.com/watch?v=Uz2-nYKCFIo Posted by Dr. Daniel Amen on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

В интервью артист заявил, что никогда раньше не чувствовал себя таким защищенным и последовательным, как сейчас. Певиц добавил, что делает все это в том числе и ради своих будущих детей.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

В марте 2019 года певец заявил, что ставит карьеру на паузу, чтобы разобраться со своими проблемами. «Сейчас я сосредоточен на устранении некоторых глубоко укоренившихся проблем, которые есть у меня, как и у большинства из нас. Я займусь их решением, чтобы не развалиться», – написал он год назад в своем Instagram.

В декабре 2020 года Бибер объявил о том, что прерывает творческий отпуск и отправляется в концертный тур.

Певец женат на супермодели Хайли Бибер, брак с которой стал неожиданностью для его экс-партнерши, американской певицы Селены Гомес. В интервью певица назвала экс-бойфренда «эмоциональным агрессором».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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